أكثر من 3.5 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر آب الماضي أكثر من 3.5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر اب الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و749 مليونا و 706 آلاف و 378 دولارا بمعدل بلغ 197 مليونا و352 الفا و967 دولارا منخفضا بنسبة 8% عن الشهر الذي سبقه والبالغ 213 مليونا و 816 الفا و 528 دولارا ومنخفضا ايضا بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

واضاف، ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 3 مليارات و111 مليونا و974 الفا و 378 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 79 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 637 مليونا، و732 ألف دولار.

وتابع مراسلنا القول إن هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.