أكثر من 3.5 مليارات دولار مبيعات المركزي العراقي في تشرين الثاني

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال شهر تشرين الثاني الماضي اكثر من 3.5 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين الثاني الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و682 مليوناً و736 الف دولار، وبمعدل 167 مليوناً و397 الف و128 دولار يومياً، منخفضة عن شهر تشرين الاول الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 174 مليوناً و848 الف و861 دولاراً.

وأشار مراسلنا إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.