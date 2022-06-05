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أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-05T06:18:26+0000
أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر أيار الماضي أكثر من 3 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر ايار الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و449 مليوناً و42 الف دولار، وبمعدل 202 مليون، و 884 الفا، و866 دولارا يوميا، مرتفعا عن شهر نيسان الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 199 مليونا، و 11 الفا، و 350 دولارا".

واضاف ان الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا لمعظم أيام الشهر، لافتا إلى أن البنك توقف عن إجراء المزاد لمدة 9 ايام لمصادفته عيد الفطر.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.

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