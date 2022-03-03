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أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شباط الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T06:32:21+0000
أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شباط الماضي

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة (الدولار) خلال شهر شباط الماضي أكثر من 3 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر شباط الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و659 مليونا و685 الف دولار، وبمعدل 192 مليونا و615 الفا و43 دولارا يوميا، منخفضة عن شهر كانون الثاني الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 195 مليونا و908 الاف و523 دولارا".

واضاف مراسلنا ان الانخفاض في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة انخفاض مبيعاته من الدولار إلى أقل من 200 مليون دولار يوميا وابتداءا من يوم 22 شباط لتصل بمعدل 148 مليون دولار.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار.

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