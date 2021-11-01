أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في تشرين الأول الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال شهر تشرين الاول الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين الاول الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 3 مليارات و147 مليونا و279 الف دولار، وبمعدل 174 مليونا و 848 الفا و861 دولاراً يوميا، منخفضة عن شهر آب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 211 مليونا و852 الفاً و394 دولارا".

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.