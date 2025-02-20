أكثر من 290 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية من مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، في مزاد العملة الصعبة أكثر من 94% .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 292 مليوناً و 546 الفاً و760 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 277 مليونا و 246 ألفا و 760 دولارا، بنسبة 94.58%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 15 مليونا و 300 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 15 شركة.