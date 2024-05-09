أكثر من 280 مليون دولار .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، ليصل إلى أكثر من 280 مليون دولار مقارنة بمبيعات أمس الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 280 مليوناً و678 ألفاً و794 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 265 مليوناً و878 ألفاً و 794 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و800 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 26 شركة.