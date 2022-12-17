أكثر من 280 ألف برميل يوميا صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت اكثر من 280 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.867 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 694 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.173 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 282 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 252 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإحصائية إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.795 ملايين برميل يومياً، وجاءت المكسيك بمعدل 602 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 317 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 248 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ بمعدل 210 آلاف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 171 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 157 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا او روسيا".