سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-19T11:16:33+0000
أكثر من 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت إجمالي مبيعات البنك المركزي، يوم الثلاثاء، أكثر من 270 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 271 مليونا و823 الفا و449 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 225 مليونا و823 ألفاً و 449 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 46 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 240 شركة توسط.

related

ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك العراقي

Date: 2022-05-15 11:29:38
ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك العراقي

البنك المركزي العراقي.. أكثر من 230 مليون دولار قيمة الحوالات الى الخارج

Date: 2022-06-26 09:41:00
البنك المركزي العراقي.. أكثر من 230 مليون دولار قيمة الحوالات الى الخارج

ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك بنسبة 90%

Date: 2022-05-26 09:58:33
ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك بنسبة 90%

خلال يوم.. نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

Date: 2022-06-21 10:50:22
خلال يوم.. نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

Date: 2022-04-21 10:19:09
ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

أكثر من 230 مليون دولار إجمالي مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

Date: 2022-06-30 10:59:12
أكثر من 230 مليون دولار إجمالي مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

مزاد اليوم.. أكثر من 185 مليون دولار مبيعات البنك من الحوالات الخارجية

Date: 2022-05-22 10:43:36
مزاد اليوم.. أكثر من 185 مليون دولار مبيعات البنك من الحوالات الخارجية

المزاد اليومي.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2022-02-10 09:44:33
المزاد اليومي.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار