أكثر من 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت إجمالي مبيعات البنك المركزي، يوم الثلاثاء، أكثر من 270 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 271 مليونا و823 الفا و449 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 225 مليونا و823 ألفاً و 449 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 46 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 240 شركة توسط.