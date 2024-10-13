أكثر من 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاحد ، لتصل الى أكثر من 270 مليون دولار في مزاد بيع العملة ،مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 270 مليوناً و 808 آلاف و 435 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 262 مليونا و 958 ألفا و 434 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 7 ملايين و 850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 8 شركات.‎