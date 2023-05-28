أكثر من 27 تريليون دينار حجم الإيرادات المالية في موازنة العراق في آذار

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر اذار الماضي للسنة المالية 2023 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية في موازنة العراق بلغت أكثر من 27 ترليون دينار، فيما بينت ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زال 96%.

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيار الجاري لحسابات شهر آذار الماضي من عام 2023 والتي بينت إلى ان النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96%، مما يشير إلى أن الاقتصادي الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية بينت ان اجمالي الايرادات لغاية شهر أذار بلغت 27 ترليونا و236 مليارا و213 مليونا و462 الفا و818 دينارا بعد استبعاد منها الايرادات التحويلية البالغة ترليونين و 115 مليارا و930 مليونا و623 الف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 20 ترليونا و144 مليارا و515 مليونا و86 الف دينار.

وحسب جدول المالية فان ايرادات النفط بلغت 28 ترليونا و 252 مليارا و445 مليونا و810 آلاف و436 دينارا وهي تشكل 96% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات الغير نفطية ترليون، و150 مليارا، و448 مليونا، و652 الفا، و381 دينارا.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.