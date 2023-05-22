أكثر من 267 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، أكثر من 267 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 267 مليوناً و47 ألفاً و986 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بواقع 241 مليوناً و 947 ألفاً و986 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 25 مليوناً و100 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 106 شركات.