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أكثر من 265 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-04T10:37:45+0000
أكثر من 265 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الاثنين

شفق نيوز/ بلغت اجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي خلال مزاد العملة اليوم الاثنين، اكثر من 265 مليون دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 265 مليونا و557 الفا و824 دولارا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 226 مليونا و857 و 824 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا و700 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 149 شركة توسط.

وخلال شهر حزيران الماضي، بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي أكثر من 5 مليارات دولار .

 

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