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أكثر من 2601 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في آذار الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-13T12:17:57+0000
أكثر من 2601 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في آذار الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إنتاج 2601 مقمق باليوم، من الغاز المصاحب خلال آذار الماضي.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر اذار الماضي بلغ 2601 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1406 مقمق باليوم".

وأضافت أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 331 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 166 مقمق باليوم، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2270 مقمق باليوم والمحروق 1406 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1074 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5320 طنا يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

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