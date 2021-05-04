أكثر من 260 مليون برميل صادرات العراق النفطية للربع الأول من العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية خلال الربع الأول من العام 2021 بلغت أكثر من 260 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية على موقعها الرسمي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2021 بلغت 263 مليونا، و 112 ألفا، و383 برميلا، بمعدل تصدير شهري بلغ 87 مليوناً و704 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و923 ألف برميل.

وبينت أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 15 مليارا، و564 مليون دولار، بمعدل 5 مليارات و188 مليون دولار شهرياً، موضحة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 59 دولاراً و15 سنتا للبرميل.

وأشارت سومو إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة للربع الأول من العام الحالي بلغت 253 مليونا، و 216 ألف برميل، بإيرادات بلغت 14 مليارا، و994 مليون دولار، مبينة أن مجموع الصادرات من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت 9 ملايين و896 الف برميل بإيرادات مالية بلغت 569 مليونا، و567 الف دولار.

ولفت الى أن الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية.

ويصدر العراق ما يقارب من 70% من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين، فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا.