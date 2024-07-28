أكثر من 26 مليار دولار .. مكاسب سوق العراق ترفع قيمة المشاريع في الخليج

شفق نيوز/ ارتفع مؤشر "ميد بروجكتس" للمشاريع الخليجية 0.7 في المئة بالفترة من 7 يونيو إلى 12 يوليو، مدفوعاً بزيادة القيمة في سوق المشاريع في العراق.

وحققت سوق المشاريع العراقية مكاسب بقيمة 26.3 مليار دولار، أو 7%، بسبب إعادة تنشيط خطط إنشاء شبكة وطنية من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة سوق المشاريع في الإمارات بنحو 10.6 مليارات دولار، أو 1.3 في المئة، في حين انكمش سوق المشاريع في السعودية بمقدار مماثل قدره 13.9 مليار دولار، وإن كان أقل بنسبة 0.7 في المئة، ما خفض قيمته إلى حوالي القيمة التي احتفظ بها في منتصف مايو.

وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تغييرات طفيفة نسبيا، حيث أضاف سوق المشاريع في قطر 3.9 مليارات دولار أو 1.7 في المئة، وأضاف سوق المشاريع في البحرين 2 مليار دولار أو 2.9 في المئة، وأضاف سوق المشاريع في عُمان 0.2 مليار دولار أو 0.1 في المئة.

وبلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي3.447 تريليونات دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1% عن الفترة السابقة، بينما ارتفع مؤشر الخليج الأوسع نطاقا بواقع 0.7% ليصل إلى 4.138 تريليونات دولار.

وبذلك يتواصل ارتفاع المؤشر للشهر السادس عشر على التوالي بدءا من شهر مارس 2023 في القيمة التصاعدية في سوق المشاريع الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج الأوسع نطاقا والتي تشمل كلا من العراق وإيران، وكان تجدد الطموحات في مشروعات السكك الحديدية في المنطقة أحد العوامل في انتعاش المؤشر.