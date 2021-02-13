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أكثر من 2500 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-13T07:00:47+0000
أكثر من 2500 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر كانون الأول الماضي بلغ 2500 مقمق باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الاول الماضي بلغ 2505مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ  1302مقمق باليوم".

وأضافت أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 350مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 108 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2155 مقمق باليوم والمحروق 1194 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1194 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5709 أطنان يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

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