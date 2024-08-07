أكثر من 250 مليون دولار مبيعات الحوالات الخارجية بمزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 95% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 261 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 280 ألفاً و 749 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 261 مليوناً و 680 ألفاً و 749 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و 600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 5 شركات.