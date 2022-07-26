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أكثر من 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الثلاثاء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-26T11:36:34+0000
أكثر من 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الثلاثاء

شفق نيوز/ بلغت إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أكثر من 250 مليون دولار في مزاد اليوم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 251 مليوناً و25 الفاً و917 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 205 ملايين و475 الفاً و917 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 46 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 238 شركة توسط.

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