أكثر من 250 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت معدل 250 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.173 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 244 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.417 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لامريكا بمعدل 363 الف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.423 ملايين برميل يومياً، وجاءت المكسيك بمعدل 585 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 292 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 274 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور ونيجيريا بلغت بمعدل 159 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 29 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا و روسيا.