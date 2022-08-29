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أكثر من 245 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-29T11:33:00+0000
أكثر من 245 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد اليوم الاثنين، أكثر من 245 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 247 مليوناً و 772 الفاً و 70 دولاراً أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف بلغت 43 مليوناً و450 الف دولار من قيمة المبيعات الاجمالية، فيما ذهبت البقية البالغة 204 ملايين و 322 الفا و70 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 155 شركة توسط.

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