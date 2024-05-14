أكثر من 241 مليون دولار.. ارتفاع الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء، بنسبة 88% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 241 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 271 مليوناً و781 ألفاً و376 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

وأضاف، أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 241 مليوناً و798 ألفاً و376 دولاراً، مرتفعة بنسبة 88% عن المبيعات النقدية البالغة 29 مليوناً و920 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 4 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 191 شركة.