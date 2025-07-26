أكثر من 24 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 24 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من نيسان، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 24 ملياراً، و 942 مليوناً، و 377 ألفاً، و 239 ديناراً"، منخفضة عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حيث بلغت العقوبات فيها 41 ملياراً، و 268 مليوناً، و 578 ألفاً، و 75 ديناراً".

وبينت أن "الغرامات شملت ايضا 23 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

واظهر الجدول أن "شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 9 مليارات، و 862 مليوناً، و 848 الفاً، و 520 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 12 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 6 مليارات، و 202 مليون، و501 الف، و 325 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 3 عقوبة".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.