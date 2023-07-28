أكثر من 24 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال النصف الأول من العام

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بلغ أكثر من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق في النصف الأول من العام 2023 بلغ 24.16 مليار دولار، منخفضا بنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الأول من 2022 ، ومنخفضا بمقدار 14.85% مقارنة مع النصف الثاني من 2022 .

ووفقا للتقرير فقد، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول العالم في النصف الاول من 2023 2.9 ترليون دولار بعد ان كان في النصف الاول من السنة الماضية 3.06 ترليونات دولار بانخفاض بلغت نسبته 4.67%.