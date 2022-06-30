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أكثر من 230 مليون دولار إجمالي مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T10:59:12+0000
أكثر من 230 مليون دولار إجمالي مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغ إجمالي مبيعات البنك من الحوالات الخارجية أكثر من 230 مليون دولار في مزاد اليوم الخميس. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 253 مليونا و237 الفا و547 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 233 مليونا و787 ألفاً و547 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و450 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 90 شركة توسط.

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