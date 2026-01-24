أكثر من 23 مليار دولار صادرات العراق في الربع الثالث من العام 2025

شفق نيوز - بغداد

بلغت صادرات العراق من السلع في الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 23 مليار دولار، بحسب موقع Trading Economics.

وقال الموقع في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان صادرات العراق في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 32.414 مليار دولار مرتفعة عن الربع الثاني من العام نفسه التي بلغت 23.285 مليار دولار.

وأضافت أن متوسط صادرات العراق بين العام 1988 ولغاية العام 2025 بلغت 21.766 مليار دولار ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 49.209 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 2012، وأدنى مستوى له عند 1.720 مليار دولار في الربع الأخير من العام 1994.

ووفقا للموقع، فإن العراق يعد سابع اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم حيث تُمثّل شحنات النفط الخام أكثر من 95 % من صادراته، وتشمل أبرز شركائه التجاريين الولايات المتحدة 25% من إجمالي الصادرات والهند 14% والصين 12%، وكوريا الجنوبية 9%. كما تشمل شركاءه التجاريين الآخرين، وهم: إيطاليا، واليابان، وفرنسا وتركيا.