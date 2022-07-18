أكثر من 225 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الحوالات خلال يوم

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي اليوم الاثنين لتصل إلى أكثر من 225 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 266 مليوناً و156 الفاً و62 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا ان نسبة 81% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 225 مليوناً و156 ألفا و62 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 41 مليوناً دولاراً.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 149 شركة توسط.