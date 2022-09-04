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أكثر من 222 مليون دولار تغادر العراق على شكل حوالات من مزاد العملة في يوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-04T10:38:41+0000
أكثر من 222 مليون دولار تغادر العراق على شكل حوالات من مزاد العملة في يوم

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و 43 الفا و 106 دولارات أمريكية غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل الى 17 مليونا و 800 الف، فيما ذهبت البقية البالغة 222 مليونا و 243 الفا  و108 دولارات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 127 شركة توسط.

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