أكثر من 220 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية، يوم الاثنين، أكثر من 220 مليون دولار امريكي .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 272 مليوناً و 270 الفاً و138 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 222 مليونا و470 ألفاً و138 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 49 مليوناً و800 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 199 شركة توسط.