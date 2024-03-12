أكثر من 220 مليون دولار مبيعات البنك العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 220 مليون دولار مقارنة بأمس الأثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليونا و 914 الفا و445 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 196 مليونا و 114 الفا و445 دولارا مرتفعة بنسبة 87 %، عن المبيعات النقدية البالغة 24 مليونا و770 ألف دولار.