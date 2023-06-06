المركزي العراقي يبيع أكثر من 200 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 207 ملايين و 331 الفا و 654 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 144 مليونا و 221 الفا و 654 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 63 مليونا 110560 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 194 شركة.