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أكثر من 200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-11T12:01:35+0000
أكثر من 200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي بلغت اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 202 مليون، و253 الفا، و620 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 150 مليوناً، و703 آلاف، و620 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 51 مليونا و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 207 شركات توسط.

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