أكثر من 200 مليون دولار مبيعات البنك العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده اليوم الأحد، اكثر 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 217 مليوناً و717 ألفاً و136 دولاراً غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات وبواقع 197 مليوناً و757 ألفاً و136 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليوناً و960 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 26 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 43 شركة.