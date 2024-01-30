"أكثر من 200 مليون دولار".. ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد "المركزي العراقي"

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 92%على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 202 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 219 مليونا و713 الفا و618 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 202 مليون 593 الفا و618 دولارا مرتفعة بنسبة 92%، عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليون و120 ألف دولار.