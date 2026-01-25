أكثر من 200 ألف برميل يوميا .. ارتفاع صادرات نفط العراق لأميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمعدل تجاوز 200 ألف برميل يومياً.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.585 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 649 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 6.234 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 251 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 42 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 209 آلاف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.108 ملايين برميل يوميا، تليها كولومبيا بمعدل 357 ألف برميل يوميا ومن السعودية بمتوسط 296 الف برميل ومن المكسيك بمعدل 242 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 102 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل بلغ 101 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 71 ألف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 39 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من ليبيا".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.