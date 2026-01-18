أكثر من 200 الف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمعدل تجاوز 200 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 6.234 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 567 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.667 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 209 آلاف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 80 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 129 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.226 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك بمعدل 386 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 343 ألف برميل، ومن السعودية بمعدل 288 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 282 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل بلغ 182 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 148 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 98 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 72 ألف برميل يوميا.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.