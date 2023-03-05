أكثر من 2.5 مليار دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر شباط الماضي أكثر من 2.5 مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر شباط الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 2.5 مليار و532 مليونا و 357 الفا و 891 دولارا بمتوسط 133 مليونا و281 الفا و994 دولارا يوميا، مرتفعا بنسبة 44% عن الشهر الذي سبقه والبالغ متوسط 92 مليونا و132 الفا و 988 دولارا يوميا، ومنخفضا بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

واضاف مراسلنا ان ارتفاع مبيعات البنك الكلية خلال شباط عن الشهر الذي سبقه جاء نتيجة ارتفاع مبيعاته من الدولار في معظم الأيام لأكثر من 130 مليون دولار لتصل في بعض الأيام أكثر من 250 مليون دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.