أكثر من 2 مليون طن صادرات العراق من المشتقات النفطية خلال 3 أشهر

شفق نيوز – بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الأربعاء، عن تصدير العراق أكثر من 2 مليون طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث من العام 2025.

وقالت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن العراق صدر 2 مليون و330 ألفاً و 838 طناً من المشتقات النفطية في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت فيها الصادرات 2 مليوناً و931 ألفاً و419 طناً.

وأضافت "سومو" أن صادرات زيت الوقود بلغت 2 مليون و117 ألفاً و737 طناً خلال الربع الثالث، بينما تصدرت مادة النفثا 201 ألفاً و964 طناً، إضافة إلى تصدير وقود الطائرات بكمية 11 ألفاً و137 طناً.

وأوضحت الشركة أن النفثا تُعد مادة وسيطة تُستخدم في صناعة البتروكيماويات، مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات، أو لإنتاج البنزين من خلال الإصلاح أو الأيزومرات داخل المصفاة.