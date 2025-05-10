أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 2% مع عودة ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 2.16 ليصل الى 61.16 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.24 بما يعادل 2.07%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 2.16 ليصل الى 64.31 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.24 او ما يعادل 1.97 %‎.

وارتفعت أسعار النفط عالميا 1.07 دولار أو 1.7% لتحقق مكاسب اسبوعية 4% اي دولار للبرميل وسط توقعات أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون ايجابية للنفط، نظراً لأن الرسوم الجمركية عند مستوياتها القصوى الحالية تبقي مخاطر الركود مرتفعة.