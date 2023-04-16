أكثر من 170 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، اكثر من 170 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 174 مليونا و 626 الفا و 610 دولارات، مرتفعا بنسبة 10.83% عن يوم الاربعاء الماضي التي بلغت فيها المبيعات 157 مليونا و564 الفا و543 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 140 مليونا و 326 ألفا و 610 دولارات، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و300 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 108 شركات.