أكثر من 17 مليار دولار واردات العراق في الربع الثالث من العام 2025

شفق نيوز - بغداد / أربيل

بلغت واردات العراق من السلع في الربع الثالث من العام 2025 أكثر من 17 مليار دولار حسب موقع Trading Economics.

وقال الموقع في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان واردات العراق في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 17.929 مليار دولار مرتفعة عن الربع الثاني من العام نفسه التي بلغت 17.534 مليار دولار .

واضاف ان متوسط واردات العراق بين عام 1988 ولغاية عام 2025 بلغت 13.478 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 50.155 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2012، وأدنى مستوى له عند 2.681 مليار دولار في الربع الأخير من عام 1994.

وأشارت الاحصائية الى، أهم واردات العراق: الآلات ومعدات النقل التي تشكل 38% من إجمالي الواردات، والمنتجات المصنعة التي نشكل 27%، والوقود المعدني 10%، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة 7%.

أما أهم شركاء الاستيراد فهم: سوريا 18% من إجمالي الواردات، والصين 14% والولايات المتحدة 6%. ومن بين الشركاء الآخرين: كوريا الجنوبية، والأردن، وألمانيا، والهند، بحسب الموقع.