أكثر من 160 تريليون دينار ودائع و ائتمانات في المصارف العراقية خلال النصف الأول من 2022

شفق نيوز/ كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الأربعاء، عن البيانات المالية للقطاع المصرفي العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في بيان صحفي اليوم، إن النصف الأول من العام الحالي شهد القطاع المصرفي نموا، وذلك بسبب استراتيجية البنك المركزي التي عززت من ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، بالإضافة الى المبادرات التنموية التي اطلقها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ارتفاع البيانات المالية، هو احد العوامل الرئيسية لتطوير الاقتصاد، وتشغيل الايادي العاملة، وزيادة نسبة الشمول المالي.

وأكد أن الائتمان الممنوح الى الجمهور، خلال النصف الأول بلغ 3.7 تريليونات دينار، ليصبح اجمالي الائتمان 57.3 تريليون دينار بنسبة نمو عن العام الماضي 7٪، بينما الودائع ارتفعت بقيمة 8.3 تريليونات دينار لتصبح اجمالي الودائع في القطاع المصرفي 106.4 تريليونات دينار بنسبة نمو 8٪.

واكد أن الموجودات نمت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9٪ لتصبح 164.1 تريليون دينار، بزيادة قدرها 13.7 تريليون دينار، مشيرا إلى أن الائتمان التعهدي بلغ 33 تريليون دينار بزيادة 5.8 تريليونات دينار، وهو اعلى معدل نمو بالمؤشرات بلغ 21٪.