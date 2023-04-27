أكثر من 154 مليونا للحوالات الخارجية: مبيعات المركزي العراقي اقتربت من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، نحو 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 187 مليونا و 235 الفا و328 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 154 مليونا و 835 الفا و 328 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 32 مليونا و400 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 59 شركة.