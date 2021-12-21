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أكثر من 147 مليون دولار حوالات خارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T11:06:16+0000
أكثر من 147 مليون دولار حوالات خارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الثلاثاء، لتصل الى اكثر من 195 مليون دولار، منها اكثر من 147 مليون دولار حوالات خارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.52% لتصل إلى 195 مليونا و339 الفا، و350 دولاراً أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و28 الفاً و107 دولارات أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 147 مليوناً و29 الفاً و350 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و310 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 218 شركة توسط.

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