أكثر من 133 الف شخص سافروا عبر الطائر العراقي الأخضر خلال شهر

شفق نيوز/ كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الجمعة، عن أعداد المسافرين الذين نقلوا عبر أسطول طائرات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات والوجهات الداخلية والخارجية خلال الفترة من 1/6/2022 ولغاية 30/6/2020 حيث وصل إجمالي أعداد المسافرين إلى 133,686 مسافرا.

وأوضحت إدارة الشركة في بيان اليوم، أن جميع الرحلات التي خصصت لنقل المسافرين خلال شهر نيسان والبالغة 1,078 رحلة مباشرة نفذت وفق أعلى شروط السلامة فضلاً عن دقة مواعيد الإقلاع والهبوط المدرجة على جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية.

وتابعت الشركة من المتوقع تسجيل زيادة أوسع في أعداد الرحلات والمسافرين خلال الفترة المقبلة في ظل إستحداث خدمات وعروض مميزة لتلبي تطلعات المسافرين.