أكثر من 126 ترليون دينار .. ارتفاع قيمة الودائع في البنوك التجارية العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية لتبلغ أكثر من 126 مليار دينار في شهر آيار/ مايو من العام 2023، وفقا لما أعلنته مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إن هذه القيمة سجلت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبتها 28% وبارتفاع شهري بلغ 2.78%

وأضاف التقرير، أن ودائع القطاع الخاص احتلت النسبة الأكبر من الودائع وبقيمة بلغت 53.2 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.2% ، وبتراجع شهري بلغت نسبته 0.7% ، اما ودائع الحكومة المركزية فبلغت 43.99 ترليون دينار بارتفاع سنوي بلغ 51.33% وبارتفاع شهري بلغ 9.94%.

واحتلت الودائع التجارية النسبة الاعظم من طبيعة الودائع بنسبة استحواذ بلغت 78.8% لتبلغ قيمتها 99.78 ترليون دينار من مجمل الودائع وبنسبة نمو سنوية بلغت 42% ونسبة نمو شهرية بلغت 3.39% ، ثم ودائع التوفير التي مثلت 13.1% من مجمل الودائع وبقيمة بلغت 16.6 ترليون دينار عراقي وبنسبة نمو سنوية بلغت 4% ونسبة نمو شهرية بلغت 0.6% ولم تستحوذ الودائع الثابتة سوى على 8% من مجمل الودائع، بحسب التقرير الذي تضمن جدولا مفصلا تنشره وكالة شفق نيوز: