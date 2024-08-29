أكثر من 108 ملايين برميل صادرات العراق النفطية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تموز الماضي تخطت 108 ملايين برميل من الخام، وذلك بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (108) ملايين و (53) الفاً و (356) برميلاً.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) ملايين و (125) الفاً و (200) برميل ، فيما بلغت الصادرات من القيارة مليونا، و(928)الفا، و (156) برميلا.