أكثر من 6 مليارات دولار الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط العراقي في شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك وفقا للاحصائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لذلك الشهر، وفقا لشركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة في بيان أنه بناء على تلك الاحصائية، فقد "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 107 ملايين و651 الفاً و61 برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و388 مليوناً و 429 ألف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و420 الفاً و48 برميلاً.

وبحسب الاحصائية فقد كانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 997 الفاً و 527 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 309 آلاف و 712 برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 923 الفاً و 774 برميلاً.