أكثر من 102 ألف زائر عراقي وفدوا الى تركيا في شهر

شفق نيوز/ أفاد إحصاء لوزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 102 ألف زائر عراقي وفدوا الى تركيا للسياحة خلال شهر ايلول 2023.

وذكرت الوزارة في إحصاء لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال أيلول بلغ 102.994 ألف سائح، منخفضاً بنسبة 26.55% عن نفس الفترة من عام 2022 الذي بلغ 140.228 ألف سائح، فيما ارتفعت بنسبة 11.51% عن نفس الفترة من عام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 125.751 ألف سائح".

واضاف ان "العراق بالمرتبة الأولى عربيا بعدد السياح الى تركيا في شهر ايلول من العام الحالي"، مشيرا إلى أن "السعودية جاءت في المرتبة الثانية بعدد 56 ألف سائح، ومن ثم الاردن ثالثاً بعدد 43 ألف سائح، ومن ثم لبنان رابعاً بعدد 31 ألف سائح، ومن ثم الكويت خامساً بعدد 24 ألف سائح، والإمارات سادساً بعدد 3 ألاف سائح، واليمن سابعا 3 ألاف سائح، والبحرين ثامناً 3 ألاف سائح، وقطر تاسعا 2 ألفي سائح".