أكثر من 100 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، أكثر من 100 مليون وبمشاركة 27 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 100 مليون و 142 الفا و 740 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) وبواقع 65 مليونا و342 ألفا و 740 دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و800 ألف دولار على شكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 99 شركة.